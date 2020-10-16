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Елизавета II впервые после семи месяцев вышла из самоизоляции. Причина – «Новичок»

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 08:51
1 мин
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фото: Flickr

Королева Великобритании Елизавета II впервые после семи месяцев вышла из самоизоляции. Она приехала в Солсбери, чтобы встретиться с экспертами из лабораторию Портон-Даун.

Как сообщили в пресс-службе Букингемского дворца, королева встретилась с военными экспертами, которые участвовали в идентификации «Новичка» после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Елизавета прилетела в Солсбери на вертолете, туда же прибыл и ее внук герцог Кембриджский Уильям. Королевские особы поблагодарили сотрудников лаборатории за работу и вручили им церемониальный меч, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что в 2021 году остров Барбадос официально станет республикой. После этого королева Великобритании Елизавета II не будет признаваться главой страны.

темы
политика
Великобритания
Елизавета II
Новичок
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