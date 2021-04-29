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Единоросс исключен из партии за издевательство над волком

Артем Денисов
29 апреля, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
29 апреля, 2021 04:02
1 мин
Zamir Usmanov/Russian Look
Zamir Usmanov/Russian Look

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение исключить из своих рядов депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова.

Причиной тому послужило появившееся в Сети видео, на котором видно, как представитель регионального парламента издевается над раненым волком. Это произошло во время охоты.

Также партия направит в прокуратуру просьбу проверить действия Хахалова на наличие состава уголовного преступления. В курганском МВД уже проводят проверку по инициативе регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет «Коммерсант».

Тем временем, региональный парламентарий из Кузбасса Валентина Шмакова, избиравшаяся от «Единой России», обвиняется в растрате и хищениях. По совместительству, она являлась руководителем филиала «Всероссийского общества инвалидов» в Кемерово.

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