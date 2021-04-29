Единоросс исключен из партии за издевательство над волком

Политика

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение исключить из своих рядов депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова.

Причиной тому послужило появившееся в Сети видео, на котором видно, как представитель регионального парламента издевается над раненым волком. Это произошло во время охоты.

Также партия направит в прокуратуру просьбу проверить действия Хахалова на наличие состава уголовного преступления. В курганском МВД уже проводят проверку по инициативе регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет «Коммерсант».

Тем временем, региональный парламентарий из Кузбасса Валентина Шмакова, избиравшаяся от «Единой России», обвиняется в растрате и хищениях. По совместительству, она являлась руководителем филиала «Всероссийского общества инвалидов» в Кемерово.