Ярчайшей оппозиционерке Беларуси предъявили финальное обвинение. Она может провести в тюрьме более 10 лет

Политика

Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщили в штабе политика Виктора Бабарико, членом которого Колесникова также является.

Оппозиционерке предъявлены обвинения по трем статьям. Она обвиняется в призывах к действиям против национальной безопасности республики, создании и руководстве экстремистским объединением и в заговоре с целью захвата госвласти. По предъявленным обвинениям Колесниковой грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает TUT.BY.

Сама Колесникова днем ранее опубликовала сообщение в соцсети Facebook. Она сообщила, что года назад приняла «самое важное решение» в своей жизни, а именно – стать частью команды бизнесмена Виктора Бабарико, который собирался участвовать в президентских выборах. Несмотря на то, что в итоге оппозиционерка оказалась под арестом, о принятом решении она «ни на секунду» не жалеет.