Японцы «подбивают» страны G7 на «совместный подход» в отношении России

Политика

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе встречи с коллегами из стран G7, состоявшейся в Лондоне призвал выработать «совместный подход» в отношении России.

На встрече обсуждалось обострение в отношениях России и Украины. Великобритания назвала действия РФ «пагубными».

Кроме того, министры внешнеполитических ведомств уделили внимание ряду вопросов, связанных с Китаем. Мотэги выразил озабоченность в связи с попытками КНР изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и ситуацией вокруг Тайваня, пишет «РИА Новости».