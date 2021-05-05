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Политика
Японцы «подбивают» страны G7 на «совместный подход» в отношении России
5 мая, 2021 08:57
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Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look press
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе встречи с коллегами из стран G7, состоявшейся в Лондоне призвал выработать «совместный подход» в отношении России.
На встрече обсуждалось обострение в отношениях России и Украины. Великобритания назвала действия РФ «пагубными».
Кроме того, министры внешнеполитических ведомств уделили внимание ряду вопросов, связанных с Китаем. Мотэги выразил озабоченность в связи с попытками КНР изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и ситуацией вокруг Тайваня, пишет «РИА Новости».
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