Японской партии мешают мирные статьи Конституции

Прошедшие в Японии выборы в верхнюю палату японского парламента должны были ответить на вопрос, сможет ли Либерально-демократическая партия (ЛДП) вместе со своими союзниками обеспечить представительство в палате необходимых двух третей ее численности, то есть конституционное большинство, необходимое для инициирования общенационального референдума по поводу внесения в Конституцию Японии изменений.

Главный смысл которых по замыслу нынешнего премьер-министра Абэ Синдзо состоит в устранении из Основного закона страны отказа от права ведения войн и обладания вооруженными силами. Ещё во время своего первого премьерства правительство Абэ в 2012 учреждено министерство обороны и утвердило проект масштабной реформы вооружённых сил. Реформа предусматривает переименование сил самообороны Японии в армию, а также наделение армии правом нанесения ударов по базам противника. Вот этому-то и препятствует 9-я статья Конституции, которая гласит:

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признается»

Эта уникальная в мире пацифистская статья Конституции снискала особое уважение в мире, как искреннее проявление японским народом покаяния за принесшие многомиллионные жертвы агрессивные войны, развязанные японским милитаристским режимом. В одном Китае, по утверждению правительства и историков КНР, в результате японской агрессии погибло от 30 до 35 миллионов человек. Японская Конституция стала своеобразным символом борьбы за предотвращение новых войн. Не случайно в 2014 году, когда активизировались попытки правонационалистических сил Японии вычеркнуть из Основного закона страны торжественный отказ японского народа от войн и вооруженных конфликтов, по инициативе миролюбивых сил 9-ая статья Конституции Японии была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Давно замыслив устранение существующих конституционных ограничений для программ наращивания военной мощи государства, премьер Абэ, определил изменение Конституции как свою главную задачу на период до окончания его премьерства осенью 2021 года. При этом он настаивает на том, что «написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям, и Японии необходимо иметь собственные вооруженные силы, учитывая нестабильную ситуацию в регионе».

В ход идут запугивания японцев «военной угрозой» со стороны овладевшей ракетно-ядерным оружием КНДР и «неуклонно наращивающим свой военный потенциал Китая». В последнее время японские сторонники отказа от пацифизма используют в своей пропаганде и заявления президента США Дональда Трампа о необходимости Японии самой больше заботиться о своей обороне, не полагаясь полностью на американскую армию

Следует признать, что в Японии всерьез относятся к таким заявлениям главы Белого дома, и многие японцы, хотя и не желают превращения своей страны вновь в военную державу, с пониманием воспринимают риторику Абэ и его сторонников о легализации «сил самообороны» и превращении их в современные вооруженные силы, способные защитить страну.

В прошедшее воскресенье, выступая на национальном телевидении, Абэ подтвердил свои намерения, рассчитывая, что результаты волеизъявления японцев позволят рассчитывать на поддержку референдума как нижней, так и верхней палатой парламента. В частности, он заявил: «В этом вопросе крайнего срока, конечно, нет, но я хотел бы провести (референдум), пока я на посту (премьер-министра)», - сообщил ТАСС

Ранее в ходе избирательной кампании он сделал заявление о том, что не собирается выдвигаться в очередной раз на пост председателя правящей Либерально-демократической партии, а, значит, премьера, подтвердив тем самым, что срок его полномочий завершится в 2021 году.

Хотя ЛДП выступила на прошедших выборах не столь успешно, как ожидала, и даже потеряла единоличное большинство в палате, она рассчитывает, что вместе с голосами входящей в правящую коалицию буддистской партией Новая Комэйто и придерживающейся правой идеологии «Ассоциации обновления Японии» - «Ниппон исин-но кай» ей удастся собрать необходимые голоса для принятия резолюции о проведении референдума как в нижней, так и в верхней палатах парламента.

В выступлении после подсчета голосов Абэ дал понять, что готов на переговоры и с получившей 21 место Народно-демократической партией, которая не столь решительно, как Конституционно-демократическая партия и Коммунистическая партия Японии протестует против внесения изменений в Конституцию Японии. Резервом ЛДП могут стать и прошедшие в парламент депутаты, выступавшие на выборах как «независимые» кандидаты

Хотя технически партия Абэ способна сколотить расширенную коалицию поддержки изменения Конституции, не все просто обстоит с позицией ее главного союзника и партнера по кабинету министров - партией Новая Комэйто. Дело в том, что опирающаяся на буддистскую секту «Сока гаккай» эта партия не может игнорировать пацифистские настроения ее адептов и избирателей.

Отнюдь нет единства по поводу замыслов превращения Японии в военную державу и среди японского народа, большинство которого, хотя и не подавляющее, продолжает настаивать на сохранении «мирной» Конституции. То, что выступающие в защиту действующего Основного закона оппозиционные партии на прошедших выборах увеличили свое представительство в верхней палате, свидетельствует о том, что замыслы японских правонационалистических сил в отношении Конституции Японии в ближайшее время осуществить будет непросто.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, политический обозреватель ИА REGNUM