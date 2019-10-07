Япония зовет Россию в «счастливое будущее»

Во время выступления с программной речью на внеочередной сессии парламента Японии премьер-министр Абэ Синдзо обрисовал основные направления деятельности обновленного правительства страны.

Главное внимание телевизионные каналы уделили призыву Абэ к парламентариям начать серьезные дебаты по поводу предложения кабинета министров, инициированного лично Абэ, внести существенные поправки в действующую Конституцию Японии. Речь в первую очередь идет о положениях «мирной» 9-й статьи, содержащей торжественный отказ японского народа и государства от права ведения войн и обладания вооруженными силами как знак покаяния за причиненные многочисленные страдания народам, жертвам японского милитаризма.

И вот теперь правящая партия во главе с премьером Абэ вознамерилась отбросить, как заявляют некоторые, «пацифистский анахронизм» и придать уже в полной мере возрожденным сухопутным силам, военному флоту, авиации и другим видам и родам войск легитимность, позволив им наращивать свою мощь. Заметим, что и без того, по существующим оценкам, прикрывающиеся эвфемизмом «силы самообороны» вооруженные силы Японии занимают шестое место в мире в табеле о рангах сильнейших армий мира, опережая такие державы, как Великобритания и Германия.

В ответ на неприкрытые замыслы правительства открыть путь к возрождению Японии в качестве военной державы оппозиционные партии страны объединяют свои силы для противостояния пересмотру уникакльной в мире конституции

Немало слов в выступлении было уделено проблемам экономического положения страны, вопросу повышения с октября так называемого «потребительского налога». Это означает, что теперь при покупке японцем любого товара или при оплате любой услуги потребителю придется выложить дополнительно уже не 8, а 10 процентов от указанной в ценнике стоимости. Объясняя эту и другие меры по изъятию в казну с населения денежных средств, Абэ говорил, что сильная экономика необходима для обеспечения стабильной системы социального обеспечения в стране, сталкивающейся, как выразился Абэ, с «крупнейщим вызовом» - сокращением рождаемости и старением населения. Добиваться этого предлагается за счет того же народа.

Привлекли внимание и прозвучавшие в выступлении премьера Абэ пассажи, посвященные внешнеполитическому курсу страны. Традиционно была подчеркнута «незыблемость японо-американских отношений», заявлено о выгодности для обеих стран недавно достигнутых соглашений о тарифах в торговле.

Абэ вновь подтвердил свое намерение провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном «без предварительных условий». Японские СМИ обращают внимание на то, что премьер подтвердил эту свою готовность, несмотря на проведение северокорейскими властями возмутивших Токио запусков баллистических ракет с подводной лодки, которые упали в воды эксклюзивной экономической зоны Японии

Японский премьер выразил надежду на поднятие связей своей страны с КНР на «новый уровень», одновременно призвав правительство Южной Кореи «придерживаться обещаний между государствами», выражая тем самым недовольство выдвижением Сеулом требований к Токио выплаты денежных компенсаций корейцам, принудительно работавших в годы войны на японских предприятиях.

Оптимистично прозвучали перспективы развития отношений Японией с нашей страной – Россией. Абэ заявил о своем намерении «прийти к расцвету японо-российских отношений». Однако условием такого «расцвета» в Токио по-прежнему выдвигают «возвращение северных территорий», то есть согласие Москвы сдать ради дружбы с Японией законно принадлежащие нашей стране Курильские острова.

«Я намерен, решив территориальную проблему и заключив мирный договор на основе совместной декларации 1956 года, прийти к расцвету больших возможностей японо-российских отношений», - сказал Абэ. Позитивно было оценено «продвижение совместной экономической деятельности на четырех северных островах», как в Японии произвольно именуют российские южные Курилы. При этом Абэ считает, что «договоренности в Нагато (достигнутые во время визита российского президента в Японию в 2016 году) определенно продвигаются вперед»

Как известно, в Москве также выступают за всемерное развитие российско-японских отношений во всех сферах, но не за счет ничем не обоснованных потерь российских территорий. К тому же имеющих важное хозяйственное и военно-стратегическое значение. Отражая эти настроения, недавно пресс-секретарь президента РФ с определенностью заявил о том, что передавать острова Японии не представляется возможным. «В нынешней ситуации это практически невозможно», — заявил официальный представитель Кремля. Кстати, в Японии постарались не акцентировать особое внимание на этом важном заявлении.

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM