Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Японские власти ищут способ сообщить об отмене Олимпиады «без потери лица»

Лилия Караева
22 января, 2021 12:49
2 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 12:49
2 мин
Соревнования
Pixabay.com

Высокопоставленный член в правящей коалиции Японии сообщил о планах правительства отменить Олимпийские игры в 2021 году. Власти отрицают эту информацию, но, предположительно, они ищут способ сообщить об отмене Игр, сохранив право провести их в другой год.

О том, что правительство однозначно решило о невозможности провести Олимпиаду, написала британская газета The Times. Источник издания сказал: «Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что (провести Олимпиаду - прим.) будет слишком сложно».

По его словам, в планы вмешалась зимняя волна коронавируса, из-за которой в крупных городах страны ввели чрезвычайное положение.

Власти решают, как сообщить об отмене Игр-2021, чтобы сохранить за собой право провести их в другой раз, например в 2032 году. Города для летних Олимпиад 2024 и 2028 годов уже определены.

В Японии отрицают информацию об отменен Игр. Проводить ли мероприятие, будет решено «на каком-то этапе».

«Но до этого правительство Японии будет делать все, что нужно для подготовки к Играм», — сказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи.

Олимпиада должна пройти в Токио с 23 июля по 8 августа. Перенос Игр согласовали в марте 2020 года.

Поделиться
ТЕГИ
Япония
Олимпийские игры
отмена
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!