Японские власти ищут способ сообщить об отмене Олимпиады «без потери лица»

Политика

Высокопоставленный член в правящей коалиции Японии сообщил о планах правительства отменить Олимпийские игры в 2021 году. Власти отрицают эту информацию, но, предположительно, они ищут способ сообщить об отмене Игр, сохранив право провести их в другой год.

О том, что правительство однозначно решило о невозможности провести Олимпиаду, написала британская газета The Times. Источник издания сказал: «Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что (провести Олимпиаду - прим.) будет слишком сложно».

По его словам, в планы вмешалась зимняя волна коронавируса, из-за которой в крупных городах страны ввели чрезвычайное положение.

Власти решают, как сообщить об отмене Игр-2021, чтобы сохранить за собой право провести их в другой раз, например в 2032 году. Города для летних Олимпиад 2024 и 2028 годов уже определены.

В Японии отрицают информацию об отменен Игр. Проводить ли мероприятие, будет решено «на каком-то этапе».

«Но до этого правительство Японии будет делать все, что нужно для подготовки к Играм», — сказал заместитель генерального секретаря правительства Японии Манабу Сакаи.

Олимпиада должна пройти в Токио с 23 июля по 8 августа. Перенос Игр согласовали в марте 2020 года.