Япония в октябре приоткроет границы. Не для всех

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Иностранным гражданам будет частично разрешен въезд в Японию.

Это произойдет в начале октября. Речь в основном идет о приезжих с деловыми и учебными целями на срок более трех месяцев. Все прибывшие будут проходить 14-дневный карантин. При этом в день в Японию смогут въезжать не более 1000 человек. Данная инициатива туристов не коснется.

В настоящее время границы Японии закрыты для 159 стран. Однако правительство страны ведет переговоры с 16 странами, где ситуация признана относительно благополучной, о частичном разрешении въезда, пишут «Известия».

Как сообщалось, в Японии из-за ограничительных мер на фоне эпидемии коронавируса перестали устраивать свадебные торжества с гостями.

Им на смену пришли виртуальные свадьбы, которые можно отпраздновать даже на Луне. В режиме реального времени они режут свадебный торт и принимают поздравления от гостей. В это время, благодаря зеленому экрану, обстановка за спинами брачующихся меняет.