Япония не соглашалась и не согласится подписать мирный договор

Несмотря на мои попытки разъяснять, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ вовсе не отказался от требования к нашей стране «вернуть все северные территории», то есть принадлежащие нашей стране южные Курилы, в российских СМИ продолжают утверждать о якобы его готовности идти на «серьезные уступки» по так называемому «территориальному вопросу». Причем на удивление это мнение разделяют солидные информационные агентства, как, например, РИА Новости. И это при том, что агентство имеет представительство в Японии и, казалось бы, может детально разобраться в действительной позиции японского правительства.

Дабы не быть голословным, приведу выдержку из одного из находящегося до сих пор на ленте РИА Новости материала.

Читаем: «По итогам встречи лидеров России и Японии в Сингапуре 14 ноября 2018 года японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это была серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора»

РИА Новости в какой-то степени оправдывает то, что и японские СМИ в обстановке полной секретности переговоров лидеров двух стран также не всегда имеют четкую информацию о подлинной позиции Абэ. Японская газета «Санкэй симбун» недавно писала: «В ноябре прошлого года нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Путин договорились ускорить территориальные переговоры на основе Советско-японской декларации, что вызвало беспокойство: может быть, Абэ хочет решить проблему возвратом только двух островов? Правительство Японии перестало говорить о том, что четыре острова являются исконно японской территорией, и это также усилило беспокойство».

С требованиями раскрыть суть японо-российских переговоров выступает парламентская оппозиция Японии, недавно на слушаниях в нижней палате представителей предложившая премьер-министру четко заявить о том, изменил ли он «базовую позицию» по вопросу об «исконных японских территориях». И был дан определенный и не терпящий иносказаний и интерпретаций ответ. Абэ заявил:

«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности»

Находясь в октябре в Японии и внимательно следя за парламентскими дебатами, автор этих строк, слышал эти слова Абэ, что называется «своими ушами». Так какой же смысл вкладывал японский премьер в свое заявление о стремлении «ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года»? Как выясняется, вовсе не согласие с «хрущевским компромиссом» о возможности передачи Японии после подписания мирного договора Малой Курильской гряды (остров Шикотан и группа островов Плоские, по-японски - Хабомаи).

Мои собеседники в Японии из числа видных политиков и политологов единодушно высказывали мнение о том, что Абэ просто не может пойти на предлагавшийся ранее президентом РФ Владимиром Путиным вариант подписания мирного договора на основе «хикивакэ», то есть «ничьи», под которой подразумевалось компромиссное решение. А именно, последующее после подписания договора рассмотрение вопроса о «передаче двух островов» с условием, что на этом «территориальная проблема» будет окончательно разрешена, и Япония признает суверенитет России на островах Большой Курильской гряды – Кунашире и Итурупе.

Мне в какой уже раз «разъясняли», что такой вариант явился бы капитуляцией Токио перед Москвой, что подавляющее большинство народа не согласится с получением лишь 7 процентов от общей площади искомых Японией «северных территорий». Что провести ратификацию такого мирного договора будет весьма трудно, ибо против нее могут выступить не только оппозиция, но и часть депутатов из фракции возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии Японии

Многие из моих собеседников высказывали предположение, что Абэ пытается убедить Путина отдать Шикотан и Хабомаи «для начала». То есть добиться от последнего упоминания в мирном договоре об остающихся Кунашире и Итурупе, как об объекте последующих переговоров. Иными словами, вновь расчет делается на придуманную при Ельцине в «козыревском МИД РФ» коварную формулу поэтапной сдачи всех южных Курильских островов – «два плюс альфа».

Следует признать, что если с разрешением «территориальной проблемы» на основе «хрущевского компромисса» только о двух островах соглашаются лишь 5 -7 процентов участников японских опросов общественного мнения по данному вопросу, то за вариант «два плюс альфа» на сегодняшний день выступают, например, 22 процента жителей северного острова Хоккайдо. При этом для заинтересованных в получении весьма богатых рыбой и морепродуктами акваторий, то есть 200-мильных зон вокруг островов, рыбаков Хоккайдо подошла бы и ситуация, когда Япония получает под свой суверенитет Шикотан и Хабомаи и согласие Москвы на беспрепятственный въезд японцев без виз на острова Кунашир и Итуруп и свободное ведение японцами на этих островах и в акватории хозяйственной деятельности при особой учитывающей японские притязания «специальной юридической системе».

И это, как давали мне понять в Японии, максимальная уступка. Но даже на нее соглашаются пойти меньшинство японцев. При этом заявлялось, что требование министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова признать все «северные территории» российскими как результат Второй мировой войны, совершенно неприемлемо, и никто из японских политиков на это не пойдет

Общее впечатление от обсуждения с японцами вопроса условий мирного договора таково, что японцы с нескрываемым пессимизмом рассматривают перспективы «марафонских» переговоров своего премьера с президентом Путиным. Большинство уже не верят, что Абэ удастся при своем правлении «вернуть острова». Отвечая на вопрос, что же в сложившейся тупиковой ситуации делать, упомянутая выше газета «Санкэй симбун» призывает не унывать и ждать ослабления России, когда она-де сама будет заинтересована в сдаче островов: «Сейчас не надо суетиться. Нужно дождаться, когда Россия ослабнет».

Ну, что ж, как говорится у Грибоедова, «блажен, кто верует»… Или у Пушкина: «...Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад».

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, политический обозреватель ИА REGNUM