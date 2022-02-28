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Политика
Япония объявила о санкциях против Центробанка и Александра Лукашенко
28 февраля, 2022 15:07
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Youtube / Телеканал 360
Власти Японии введут санкции против Центрального банка РФ. Транзакции с участием российского регулятора будут ограничены. Об этом заявил председатель японского правительства Фумио Кисида.
Также премьер пообещал, что ограничения будут приняты в отношении белорусских юридических и физических лиц. В том числе санкции коснуться белорусского президента Александра Лукашенко.
Кроме того, Токио ограничит экспортные поставки в республику.
СМИ Японии отмечают, что санкции приняты в связи с ситуацией в Украине, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что помочь урегулировать ситуацию на Украине попытается Роман Абрамович. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».
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