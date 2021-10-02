Япония негодует из-за готовящихся российских учений на Курилах
Японское правительство выразило протест в связи с запланированными в октябре российскими военными учениями на территории Курильских островов.
Российские вооруженные силы планирует провести в октябре в акватории курильского острова Кунашир военные учения. О своих намерениях Москва предупредила Токио в конце сентября.
Однако японские власти возмущены тем, что количество тренировок вооруженных сил РФ предполагает стрельбы каждый день. В Минобороны РФ эту информацию пока никак не прокомментировали, пишет «ПолитЭксперт».
Между странами остается нерешенным спор о Курильских островах.
Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается. Между РФ и Японией до сих пор не подписан мирный договор.