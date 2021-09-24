Япония не приняла российское предложение по Курилам и мотивировала отказ
Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотеги рассказал об отказе страны от предложения России по Курилам. Токио посчитало неприемлемым создание особой экономической зоны на южных островах Курильской гряды.
Эта позиция была озвучена на встрече Мотеги с главой МИД России Сергеем Лавровым. Японскую сторону не устраивает применение на островах российских законов - она видит в этом ущемление правовой позиции страны.
Любые совместные экономические проекты на островах должны учитывать права обеих стран, считают в Японии.
Что касается мирного договора, стороны договорились продолжить переговоры. Об этом пишет «Интерфакс».
Отметим, что разговор Мотеги и Лаврова состоялся на полях Генассамблеи ООН.
Ранее сообщалось, что из Курил могут сделать «практически офшор». На территории захотели отменить налоговые ставки для предприятий и проверки.