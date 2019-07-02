Янкаускас сообщил о готовящейся провокации

Кандидат в депутаты Мосгордумы от 31-округа Константин Янкаускас заявил о том, что против него готовится провокация. По его словам, в опасности собранные его волонтерами подписи.

«Сегодня от человека, которому я полностью доверяю и который никогда не обманывал меня за много лет дружбы, я получил сигнал – готовься к провокации. Смотри за рюкзаком, зашей карманы и повесь железные жалюзи на дверь и окна штаба. Видимо, в ближайшие дни (может, и часы) будет организована попытка уничтожить собранные нами подписи, либо физически лишить меня возможности подать документы», – написал Янкаускас на своей странице в Facebook.

Самовыдвиженец также сообщил, что ему осталось собрать около 1 тысячи подписей для официальной регистрации на выборах. Всего Янкаускасу требуется от 4453 до 4898 подписей, то есть за оставшиеся четыре дня ему необходимо получить еще более 22% подписей от общего числа. Об увеличении количества сборщиков политик не сообщал. При нынешних темпах работы с избирателями прохождение 3-процентного барьера для Янкаускаса представляется маловероятным. Таким образом, сообщение о готовящейся провокации можно расценивать как попытку переложить ответственность за провал подписной кампании на конкурентов.