Янкаускас сообщил о готовящейся провокации
1 мин чтения
Янкаускас сообщил о готовящейся провокации

В опасности оказались собранные волонтерами подписи

Кандидат в депутаты Мосгордумы от 31-округа Константин Янкаускас заявил о том, что против него готовится провокация. По его словам, в опасности собранные его волонтерами подписи.  

«Сегодня от человека, которому я полностью доверяю и который никогда не обманывал меня за много лет дружбы, я получил сигнал – готовься к провокации. Смотри за рюкзаком, зашей карманы и повесь железные жалюзи на дверь и окна штаба. Видимо, в ближайшие дни (может, и часы) будет организована попытка уничтожить собранные нами подписи, либо физически лишить меня возможности подать документы», – написал Янкаускас на своей странице в Facebook.

Самовыдвиженец также сообщил, что ему осталось собрать около 1 тысячи подписей для официальной регистрации на выборах. Всего Янкаускасу требуется от 4453 до 4898 подписей, то есть за оставшиеся четыре дня ему необходимо получить еще более 22% подписей от общего числа. Об увеличении количества сборщиков политик не сообщал. При нынешних темпах работы с избирателями прохождение 3-процентного барьера для Янкаускаса представляется маловероятным. Таким образом, сообщение о готовящейся провокации можно расценивать как попытку переложить ответственность за провал подписной кампании на конкурентов.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Кем была и остаётся для России наследница Османской империи Далее в рубрике Кем была и остаётся для России наследница Османской империиРоссия и Турция: Между войной и «дружбой» Читайте в рубрике «Политика» Анатолий Вассерман: Грузины вновь станут лучшими русскимиБыла ли дружба между Россией и Грузией? Анатолий Вассерман: Грузины вновь станут лучшими русскими

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО