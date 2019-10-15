Ядерная дубинка не должна ржаветь

В России стартовало стратегическое командно-штабное учение (КШУ) по управлению Вооружёнными силами. Как сообщает Минобороны РФ, оно продлится три дня, до 17 октября. Основная цель мероприятия — проверка уровня подготовленности органов военного управления и совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава.

Главную роль в учении играют соединения и части стратегических ядерных сил (СЯС) — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), дальняя авиация и ВМФ. Участие в КШУ принимают около 12 тысячи человек, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов (из них 5 стратегических бомбардировщиков), до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

«В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Чёрном, Охотском и Каспийском морях. В ходе учения будут выполнены пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования, в том числе по полигонам «Пембой», «Чижа» и «Кура», — говорится в сообщении Минобороны

Горбачёвский мораторий

Учения с активным привлечением СЯС проводятся в России каждый год в октябре. Как правило, они завершают летний цикл боевой и оперативной подготовки ВС и сопровождаются пусками межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Иногда к учениям привлекаются представители военно-политической верхушки. Так, в конце октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял участие в тренировке Минобороны по управлению Стратегическими ядерными силами (СЯС). Верховный главнокомандующий произвёл пуск четырёх баллистических ракет.

Каким способом это сделал Путин — не уточняется, однако известно, что глава государства является обладателем так называемого ядерного чемоданчика. Вопреки широко распространённому стереотипу в нём нет красной кнопки. Он представляет собой тёмную деловую сумку, нашпигованную сложнейшим оборудованием.

Чемоданчик позволяет президенту отдать команду войскам на разблокировку боевых частей, которыми оснащены МБР, крылатые ракеты и авиабомбы. Пуски производят непосредственно наземные части, подлодки и авиация. (В техническом исполнении чемоданчик — это автоматизированная система управления (АСУ) «Казбек», разработанная НИИ автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина (Москва)

На командно-штабных учениях СЯС отрабатываются, прежде всего, адекватность оценки ядерной угрозы со стороны вероятного противника, оперативность принятия решений, боевая слаженность между компонентами ядерной триады — РВСН, стратегическая авиация и атомный подводный флот.

Существенным недостатком учений СЯС, которые проводятся в РФ, является отсутствие ядерных испытаний. Во время КШУ нет смысла оснащать боеприпасы реальной боевой частью, но периодически проверять на практике эффективность боезарядов было бы не лишним.

В советские годы ядерные испытания проводились в Казахстане на Семипалатинском полигоне, а также в Арктике на «Объекте-700» (архипелаг Новая Земля, Архангельская область). Сейчас он носит название Центральный ядерный полигон РФ и включает три площадки: залив Чёрная губа, южный берег пролива Маточкин Шар и полуостров Сухой Нос

На этом полигоне СССР проводил почти весь комплекс испытаний — наземные, подземные, морские надводные и атмосферные. В августе 1963 года Советский Союз, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Интенсивность ядерных испытаний заметно снизилась.

Последний ядерный взрыв на Новой Земле был осуществлён 24 октября 1990 года. На волне разоружения и свёртывания холодной войны советский лидер Михаил Горбачёв ввёл односторонний мораторий на любые ядерные испытания.

Данный документ действует до сих пор, то есть современная Россия без каких-либо правовых последствий может снять это самоограничение. Почему это всё-таки необходимо сделать?

На первый взгляд возобновление ядерных испытаний может показаться милитаристской мерой. США свернули ядерные испытания вслед за СССР в 1993 году (проводились на полигоне в штате Невада). Их возобновление гипотетически может спровоцировать ответную реакцию американцев, которые без труда найдут ресурсы на организацию нового полигона или реконструкцию старого.

Наверняка в колокол начнут бить экологи. Действительно в советские годы от ядерных испытаний пострадали тысячи военнослужащих, учёных и местных жителей, получая после каждого взрыва определённую дозу радиации. Естественно, что серьёзно страдала экология.

Однако сейчас совершенно иные технологии, которые позволяют создать условия для безопасного ядерного взрыва. Тем более в СССР попросту не знали о том, чем грозят человеческому организму последствия ядерных испытаний. В наше время все риски изучены, причём детально

В возобновлении ядерных испытаний стоит усматривать исключительно практический смысл. Речь не идёт о проведении масштабных и постоянных взрывов. Это дорого и неразумно. Достаточно с определённой периодичностью (например, один раз в 2-3 года) подрывать боезаряд, и таким образом проверять годность всей партии (новой или той, что залежалась на складах).

С 1990-х годов на Новой Земле происходит имитация ядерного взрыва. Это так называемые гидродинамические (подкритичные) эксперименты. Суть в том, что учёные используют на испытаниях макеты взрывных устройств. После их детонации выделяется тепловая энергия, но не радиоактивная.

С какой достоверностью такие испытания демонстрируют реальные характеристики ядерных боеприпасов — мы не знаем. Очевидно, что в интересах национальной безопасности условный коэффициент достоверности может превышать показатель в 90%. Тем не менее, доля вероятности, что в Судный день боезаряд не выполнит свою смертоносную миссию, всё же существует.

Государственный приоритет

Стратегические ядерные силы с момента их появления (1950-е годы) играют ведущую роль в обеспечении национальной безопасности нашей страны. Российские и зарубежные эксперты солидарны во мнении, что ядерная дубинка остаётся важнейшим фактором сдерживания США, которые превосходят РФ по количеству обычных вооружений.

На развитие стратегических сил Москва никогда (за редким исключением) не жалела денег. Оснащение СЯС потребовало выделения триллионов рублей. Финансирование ядерной триады оставалось приоритетом даже ельцинской России. СССР и РФ кормили и продолжают кормить стратегов зачастую в ущерб другим видам и родам войск.

Наиболее лакомые бюджетные куски традиционно достаются РВСН, которые обладают сегодня более 60% боезарядов и носителей, имеющихся в ядерном арсенале РФ. На вооружении «бумажных войск» находятся шахтные и мобильные пусковые установки

Между тем РВСН считаются наиболее уязвимым компонентом СЯС — потенциальному противнику известны координаты дислокации шахт, а районы боевого дежурства подвижных комплексов («Тополей-М» и «Ярсов») серьёзно ограничены рельефом и другими особенностями местности.

В настоящее время в непростой ситуации находится атомный флот, модернизация которого забуксовала. Стратегическую авиацию и вовсе едва не помножили на ноль в «благословенные» 1990-е годы. Сейчас Россия вынуждена довольствоваться тем авиапарком, который не был распилен в годы безудержного торжества демократии. Текущее строительство и создание новых бомбардировщиков сопровождается срывами поставленных ранее сроков.

Ситуация в российских СЯС должна быть предметом серьёзной аналитической работы, а не поводом для шапкозакидательской пропаганды. Наша страна обязана обладать стратегическими силами, которые в 99,9% случаев не дадут осечки в день ядерной агрессии, если он (упаси Бог!) настанет.