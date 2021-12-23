«Я всё сделал»: Владимир Путин ответил про убийства критиков российскийх властей
Президент РФ Владимир Путин приложил все усилия, чтобы наказать виновных в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской и оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом заявил сам глава РФ, отвечая на вопрос за авторством гравреда «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Сам Муратов на встрече не присутствовал, его вопрос был передан президенту коллегами.
«Владимир Владимирович, Вам лично известны имена заказчиков убийств Политковской и Немцова», — передал вопрос Муратова Путину корреспондент «Эха Москвы».
«Я всё сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Соответствующее указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным специальным службам», — заявил в ответ президент.
Путин напомнил, что за указанные убийства «люди сидят в тюрьме». При этом, он отметил, что «есть мнение», будто настоящие заказчики убийства Политковской и Немцова остались на свободе. Правоохранительным органам о таких фактах неизвестно, но было сделано всё, чтобы «изобличить» виновных, подчеркнул глава РФ.