«Я пешка»: министр «из совершенно другого мира» Ольга Любимова рассказала о своем назначении
Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что никогда не думала занять такую должность. Глава Минкультуры призналась, что она «из совершенно другого мира».
Любимова заявила, что ее «взлет стремительный». Она сравнила повышение с занятием дайвингом, где есть понятие «декомпрессия».
«У меня, к сожалению, времени на декомпрессию не было. Я совершенно пешка, которая дошла до другой стороны шахматной доски и обалдела», - сказала министр.
Она вспомнила ощущения в начале назначения.
«Я вообще сидела, сжавшись, пыталась в голове понять, как это все успеть, как правильно себя повести. Ты из совершенно другого мира, тебе не с кем советоваться, перед тобой элита госслужащих этой страны, с которыми ты просто не знакома, которым ты должна сказать «Здравствуйте, меня зовут Оля!», - рассказала Любимова в интервью на канале СПАС.
Ранее сообщалось, что министр культуры удалила записи в соцсетях. В них говорилось, что она «ни хрена не культурный человек».