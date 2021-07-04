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Политика
«Я остановил их трубопровод»: Дональд Трамп рассказал о своей роли в борьбе с «Северным потоком — 2»
4 июля, 2021 08:36
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White House/Global Look Press
Экс-президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал администрацию США за слабость перед Россией и заявил, что в свое время ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода «Северный поток-2».
«Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его», - сказал Трамп.
Политик добавил, что нынешний глава государства Джо Байден напротив не препятствует реализации проекта и дает ему «зеленый свет».
Ранее сообщалось, что Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и снова обвинил демократов в разрушении страны, пишет ТАСС.
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Ранее сообщалось, что Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде и снова обвинил демократов в разрушении страны, пишет ТАСС.
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