Я «не специально»: Владимир Путин «подслушал» совещание Михаила Мишустина
Президент России Владимир Путин стал невольным свидетелем разговора членов кабинета министров. Кадры произошедшего показал телеканал «Россия 1».
Путин вошел в свой рабочий кабинет, а в это время на его компьютере транслировалось онлайн-совещание премьер-министра Михаила Мишустина с его заместителями. Чиновники не заметили появления главы государства и продолжили решать рабочие вопросы.
Мишустин вынужден был окликнуть коллег, чтобы те обратили внимание на присутствие Путина, и поприветствовали президента.
Путин признался, что рабочий процесс в правительстве страны ему понравился, пишет «РИА Новости».
«Я внимательно слушаю, с интересом. <...> Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», - сказал, улыбаясь Путин.