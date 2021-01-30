В России продолжают задерживать сторонников Навального

Политика

Сторонники Алексея Навального сообщают о давлении со стороны силовиков. Так, в Вологде арестован на несколько суток председатель местного отделения правозащитного общественного движения «Вместе» Евгений Доможиров. Об этом он рассказал в социальной сети. По его словам, ему вменили организацию акции 23 января.

В Хабаровске задержали корреспондента YouTube-канала «Штаб Навального в Хабаровске» Александру Рунову. Как передает «ОВД-Инфо», она вела прямую трансляцию на площади Ленина. Александра просто стояла среди ледяных скульптур, эфир с Руновой продлился не более 10 минут. Сообщается, что ее доставили в отдел полиции.

В Нижнем Новгороде силовики пришли с обыском к Михаилу Бородину — участнику одиночного пикета с информацией об акции 23 января. Ранее его арестовали на 5 суток в связи с одиночным пикетом с призывом выходить на митинг, сообщил он сам.

Напомним, по всей стране 23 января прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, а на следующий день сторонники оппозиционера анонсировали новые акции, пишет Росбалт.