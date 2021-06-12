«Я действовал в интересах российского народа»: Путин ответил на заявление Байдена
Российский президент Владимир Путин заявил, что привык к нападкам со всех сторон в свой адрес и не переживает из-за скандальных высказываний Джо Байдена.
«Я всегда действовал в интересах российского народа и российского государства. И различные ярлыки - это не то, о чём я переживаю хоть в малейшей степени», - заявил Путин, отвечая на вопрос о том, как он относится к словам Джо Байдена, что он «убийца».
Кроме того, Владимир Путин заметил, что Джо Байден достатчно сильно отличается от прежнего главы государства Дональда Трампа. По его словам, Байден практически всю жизнь занимался политикой и не должен принимать импульсивных решений,
«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США господин Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он может вам нравиться или нет. Он пришел не из истеблишмента США, он не был частью большой политики раньше», - сказал он.
Встреча двух лидеров пройдет 16 июня в Женеве. Для Владимира Путина эта поездка станет первой с января прошлого года, RT.