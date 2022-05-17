«Я черная, гей, иммигрант»: новый пресс-секретарь Белого дома рассказала о себе в первом брифинге
Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на своем первом брифинге, запинаясь, читая с листа, заявила, что она — первая «черная, гей и иммигрант» в этой должности.
«Мое присутствие на этом подиуме представляет несколько »впервые«. Я чёрная, гей, иммигрант. Меня бы здесь не было, если бы не поколение разрушающих барьеры людей передо мной. Я выигрываю от их жертв, учусь на их превосходстве и вечно буду им признательна», - сказала преемница Джен Псаки.
Известно, что во время своего выступления она затронула несколько тем - ситуацию на Украине, возможность поездки лидера Штатов Джо Байдена в Киев, а также обратила внимание присутствующих на дефицит детского питания в государстве и планах Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.