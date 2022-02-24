Взрывы и обстрелы происходят в 17 регионах Украины: информация по жертвам
По данным советника Министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, взрывы и обстрелы к текущему часу происходят в 17 регионах республики.
Полицейские сообщили, что россияне атакуют Волынскую область - город Луцк, взрывы слышны возле аэропортов в Запорожье и Одессе. В Староконстантинове Хмельницкой области произошел обстрел военного аэропорта.
Кроме того, жители Черниговской области, проживающие в селе Николаевка Новгород-Северского района сообщили о надвигающейся военной технике со стороны РФ. Аналогичная обстановка наблюдается на посту Азов Геническ в Херсонской области.
Также взрывы - в селе Батятичи во Львовской области, в Миргороде Полтавской области (взорвались две ракеты). Обстрел пограничников, по данным украинских силовиков, произошел в Каланчаке Херсонской области, был открыт огонь по воинской части в Кировоградской области в городе Знаменка, в Бродах во Львовской области, в селе Бохоники Винницкой области и в Подольске Одесской области.
С полным списком можно ознакомиться в Telegram-канале Геращенко.
По его словам, в воинской части под Одессой при налете бомбардировщика погибли шесть человек, семь человек получили увечья различной степени тяжести, еще 19 пропали без вести.