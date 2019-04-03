Выборы в колонии

В российских СМИ широко распространены утверждения о том, что Соединённые Штаты активно вмешиваются в избирательный процесс на Украине. В подтверждение приводится бесспорный аргумент — «незалежная» находится под внешним управлением с центром в посольстве США на улице Игоря Сикорского.

Учитывая, что в любой стране мира выборы являются важнейшим политическим событием, американцы не должны сидеть сложа руки, позволяя украинцам совершить акт свободного волеизъявления.

Кроме того, США фактически контролируют часть влиятельных украинских медиа («Радио Свобода», «Громадське телебачення» и другие)

Также в качестве доказательства вмешательства в украинские выборы приводятся данные, размещённые на электронном ресурсе бюджетных трат федерального правительства США. В частности, на сайте USAspending.gov опубликованы 19 грантов, предназначенных для украинских НКО. Анализ заявок позволяет сделать вывод, что в основном американские власти были готовы отдавать деньги на мероприятия по повышению явки. Однако совокупная сумма выплат невелика — всего лишь около 300 тысяч долларов.

Влияние и вмешательство

Напомним, ранее власти РФ обвинили США во вмешательстве в российский избирательный процесс. Речь идёт о думских выборах 2016 года и президентских — 2018 года. Для расследования фактов вмешательства в Совете Федерации была даже создана специальная комиссия «по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела», которую возглавил сенатор Андрей Климов.

Однако доказательная база парламентариев оказалась достаточно расплывчатой. В основном в заявлениях Климова и материалах комиссии упоминаются общеизвестные факты, свидетельствующие об антироссийской направленности внешней политики США и об извечном стремлении «заокеанских партнёров» провести в неподконтрольных странах «демократические революции».

В мартовском докладе комиссии говорилось, что основными инструментами вмешательства в российские выборы являются хакерские атаки, финансирование СМИ и НКО, которые «дискредитируют» избирательный процесс в РФ.

По оценке Климова, на эти цели американцы потратили десятки миллионов долларов

Несложно заметить определённые сходства в российской аргументации по поводу пресловутого «вмешательства» в выборы на Украине и в РФ. Как выясняется, американцы оказались, хоть и коварными, но весьма скупыми манипуляторами. 300 тысяч долларов на украинские выборы и десятки миллионов на российские — это смехотворные суммы. Для сравнения — самые грязные в истории нашей страны выборы 1996 года обошлись США в сотни миллионов.

Кроме того, российские журналисты и политики преднамеренно путают два взаимосвязанных, но абсолютно разных по существу понятия: «влияние» на выборы и «вмешательство» в них.

Факт влияния (негативная публикация в СМИ или хакерская атака) далеко не всегда приводят к желаемому результату. В глобальном мире все государства стремятся влиять друг на друга с целью отстаивания собственных интересов. Для этого используются самые разнообразные инструменты, причём чаще всего в рамках правового поля.

Например, «Радио Свобода» обильно критиковало Владимира Путина и доказывало никчёмность избирательного процесса в нашей стране

Однако подобная деятельность не нарушала законодательство РФ и не привела к снижению явки на выборах 2018 года или к победе оппозиционного кандидата. Это был очевидный факт влияния на выборы со стороны проамериканского СМИ, но не вмешательства в них. Тем более, «Радио Свобода» не было уличено в распространении ложной информации о кандидатах в президенты.

Что же можно тогда называть «вмешательством»? В России — это без сомнения упомянутые выборы 1996 года.

Ельцин был безальтернативной для Соединённых Штатов и российских олигархов фигурой

В связи с этим в нашей стране активно работали всевозможные заокеанские политконсультанты, а в пиар первого президента были вложены сотни миллионов долларов.

Таким образом вмешательством можно считать грубое, незаконное действие зарубежного государства по поддержке лояльного ему кандидата или акт по срыву избирательного процесса (например, взлом сайта ЦИК в день голосования фальсификация голосов и итогов). На выборах-2018 в РФ США не была выгодна победа Путина, но в то же время американцы не были замечены в финансировании или политической поддержке какого-либо кандидата.

Выборы без рисков для США

Как ни странно, но аналогичным образом Соединённые Штаты действовали на Украине.

В преддверии 31 марта Вашингтон отстранился от контактов с Порошенко и другими кандидатами

А в заявлениях официальных представителей Белого дома, Госдепа и ЦРУ можно было услышать только общие пожелания и рассуждения о важности соблюдения принципа свободного волеизъявления.

Чем же можно объяснить столь демократичную и сдержанную позицию наших «заокеанских партнёров»? Почему США решили предоставить гражданам Украины право самим выбирать главу государства?

Ответ, как представляется, находится на поверхности — все фавориты гонки — сплошь проамериканские кандидаты, либо полностью устраивают Вашингтон

Ещё до официального старта избирательной кампании определилась тройка лидеров — действующий президент Пётр Порошенко, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, актёр Владимир Зеленский. Ни один из них не позволял себе каких-либо пророссийских или антиамериканских заявлений. Все они выступают за ориентацию на ЕС и США. С какой тогда стати Штаты должны вмешиваться в украинские выборы?

Результаты первого тура демонстрируют, что расчёт американцев оказался верным. Тимошенко заняла третье место, Порошенко — второе, Зеленский — первое.

Пожалуй, единственное за что Штаты могли «переживать» — это явка

В интересах США, чтобы выборы на Украине были легитимными. Однако Порошенко настоял, чтобы в России не развёртывались избирательные участки. Тем самым он лишил возможности голосовать порядка четырёх миллионов украинцев.

Видимо, опасаясь низкой явки, американцы решили поддержать деньгами агитационную кампанию. Из данных на USAspending.gov следует, что пропаганда велась, прежде всего, среди молодёжи и маломобильных граждан — электората, который редко посещает избирательные участки.

Результат выборов-2019 на Украине не представлял каких-либо рисков для Соединённых Штатов. Конечно, американцев в определённой степени раздражает политика Порошенко.

Минувшие пять лет показали, что президент «незалежной» далеко не всегда следует «рекомендациям»

При его правлении Украина превратилась в весьма специфичную колонию, однако свою главную функцию — самоубийственное противостояние России — она исправно выполняет.