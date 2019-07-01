Вялое недовольство российской дипломатии

Российские информационные агентства сообщили, что организаторы саммита G20 неправомерно обозначили принадлежащие РФ Курильские острова входящими в состав Японии. На официальном сайте саммита G20 в Осаке опубликовано видео, где четыре Курильских острова обозначены японскими. Видеоролик с такой «картой» уже несколько месяцев «крутится» в YouTube-канале премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Как сообщается, видеофрагмент, демонстрирующий карту Японии с грядой Курильских островов, появляется в записи на третьей секунде.

Отвечая на запрос одного из федеральных информационных агентств России по поводу непрекращающихся проявлений со стороны японских властей «картографической агрессии» с изображением на официальных картах Японии российских территорий как «своих», директора Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заверяла:

«Неоднократно обращали внимание японской стороны на неприемлемость распространения материалов и высказываний, содержащих искаженную информацию о границах Российской Федерации. Министр иностранных дел С.В. Лавров в ходе визита в Японию… прямо указал Токио на деструктивный характер подобных акций, противоречащих поставленной лидерами двух стран задаче создания благоприятной атмосферы в российско-японских отношениях».

Но, как в басне дедушки Крылова, «а Васька слушает, да ест». Как показывает опыт долгих лет, японское правительство не прочь «интернационализировать» свои незаконные притязания к нашей стране, вовлечь в свою «кампанию за северные территории» правительства стран «семерки».

Не раз отмечались попытки стимулировать лидеров этих стран оказывать давление на Россию с тем, чтобы ревизовать итоги Второй мировой войны, согласно которым южная часть Сахалина и все Курильские острова законно на основе межгосударственных соглашений и документов вернулись в состав нашей страны

Отмечались попытки включать «вопрос северных территорий» в резолюции «большой восьмерки», что вызывало недовольство и глухой протест даже прояпонски настроенного тогдашнего президента РФ Б. Ельцина.

Неправомерное стремление использовать проводимые в Японии международные встречи и конференции для пропаганды требований «северных территорий» проявляется каждый раз. Напомним, как японцы без должного уважения относились к «новой России» и ее руководителям, нарушали не только дипломатические каноны, но и элементарные правила гостеприимства и приличия, прибегая к провокации на саммите «большой восьмерки» 2008 года. Тогда участвовавший в работе проходившего на Хоккайдо саммита президент РФ Дмитрий Медведев вынужден был ежедневно лицезреть демонстративно вывешенную большую карту с обозначенными как японские Курильскими островами.

Одновременно была издана к саммиту печатная продукция на английском языке. Сообщалось, что «только в одном путеводителе по Хоккайдо скандальная карта с «японскими Курилами» встречается 98 раз»

И какова же была реакция Москвы на столь провокационное и оскорбительное поведение Токио? В Кремле, сообщала тогда газета «Известия», «не склонны драматизировать ситуацию вокруг Курильских островов. Там считают: проблема, безусловно, существует, но она не должна мешать нашему сотрудничеству с Японией в экономической, гуманитарной и других сферах». Представитель президента России по делам «большой восьмерки» Аркадий Дворкович был невозмутим, заявив:

«Вопрос южных Курил не будет иметь к саммиту никакого отношения. Позиция Японии останется такой же, как раньше. Хотя там, несомненно, будут на лужайках выступать группы протестующих. Всё, как обычно. При этом не исключаю, что такого рода вопросы могут быть подняты на двухсторонних переговорах».

Похоже, в российских властных структурах и сейчас считают, что ничего особенного не происходит, «всё, как обычно». Что стоит одно высказывание члена Совета Федерации, тележурналиста Алексея Пушкова:

«К случаю с японскими картами надо относиться философски. Совсем не обращать на это внимания не стоит, но и превращать этот случай в какой-то невралгический узел и точку для споров и обмена заявлениями, тоже бессмысленно»

Как признался «Известиям» безымянный источник, «российский МИД неоднократно обозначал японцам свое недовольство, но, в конце концов, занял позицию «рисуйте что хотите, всё равно острова наши».

Именно такой «философский подход» и отсутствие должного отпора посягательствам на суверенитет и территориальную целостность нашего государства и поощряет японское правительство при поддержке правонационалистических сил страны, кстати, требующих все Курилы и Южный Сахалин, упрямо закрашивать российские земли в цвет Японии.

А вот южнокорейцы, например, занимают гораздо более жесткую позицию в отношении любых проявлений японских претензий на принадлежащие Республике Корея острова Докдо (Такэсима по-японски), в том числе в отношении к «картографической агрессии»

Мировое общественное сообщество, не говоря уже о МИД РФ, должно строго объяснить японцам, что по всем дипломатическим канонам страна-хозяйка международных встреч не вправе использовать их в своих корыстных политических целях, навязывать участникам таких встреч свои позиции в двусторонних отношениях с той или иной страной. Вот только прислушаются ли «наши японские друзья», уже успевшие привыкнуть к повсеместно демонстрируемой особой заинтересованности Москвы в экономическом сотрудничестве с дальневосточной соседкой, ради чего Токио «философски» прощаются оскорбляющие нашу страну и народ провокационные выходки?

Автор: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока