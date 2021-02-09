Политика

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня был явно не в духе. Он раскритиковал министра экономического развития Маскима Решетникова за употребление «модных словечек», хотя сам их использует, и попросил его «не улыбаться».

Володина разозлило слово «площадка» и он поправил главу Минэкономразвития: «Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, где представители народа решают судьбу закона — быть ему или нет, — надо это усвоить и понимать, что это очень ответственно».

Спикер нижней палаты парламента призвал главу Минэкономразвития обеспечить темпы экономического роста.

«Упрощение такое, модные словечки. «Мы продвинутые, мы знаем». А если вы продвинутые и все знаете, тогда обеспечьте темпы роста! Мы топчемся», - возмущался Володин. Его цитирует Znak.com.

Сам спикер Госдумы ранее употреблял слово «площадка» и не раз. Он говорил так даже про комитеты Госдумы. «Поэтому всё, что сделано в рамках Государственной Думы, должно прийти на площадку комитетов».

Ранее Володин запретил депутату Валентине Терешковой сидеть на заседаниях Госдумы.