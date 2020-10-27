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Вячеслав Володин запретил пускать Наталью Поклонскую на заседания Госдумы

Лилия Караева
27 октября, 2020 13:26
1 мин
Наталья Поклонская
Facebook.com/PoklonskayaNV

Двоих депутатов Госдумы Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не допустили в зал пленарных заседаний. Причиной стал отказ политиков сдавать тест на коронавирус.

Об этом сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента. По его словам, в Госдуме принимаются серьезные меры по обеспечению деятельности, в частности, введено обязательное тестирование на коронавирус депутатов и сотрудников аппарата.

Два депутата «не восприняли требование об обязательном тестировании», пишет «Интерфакс». В связи с чем не были допущены в зал.

Сама Поклонская выложила в Facebook фотографию из зала Госдумы в доказательство, что якобы сдала тест на коронавирус.

27 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о недопуске в зал двоих депутатов. Их имена он не назвал. Володин сказал: «Мы сегодня запретили вход в зал двоим депутатам, которые не прошли тестирование. Это - единственная возможность для нас снизить передачу инфекции».

Ранее Володин запретил депутату Госдумы Валентине Терешковой сидеть на заседаниях Госдумы.

темы
Вячеслав Володин
коронавирус
Госдума
Наталья Поклонская
тест
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