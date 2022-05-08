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Политика
Вячеслав Володин принялся цитировать Фридриха Ницше из-за санкций
8 мая, 2022 10:48
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин посчитал санкции, которые были введены против РФ за всю историю. Их оказалось больше 10 тысяч.
«10 128 санкций введено против нашей страны», - заявил спикер в своём Telegram-канале.
По словам Володина, за всю историю с таким числом ограничений не сталкивалось ни одно государство.
Согласно подсчётам спикера, до начала военной кампании в Украине, против РФ было введено 2754 ограничения, после число ограничений увеличилось на 7374.
Закончить своё сообщение с подсчётом спикер решил цитатой Фридриха Ницше.
«Всё, что нас не убивает, делает сильнее», - написал Володин.
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