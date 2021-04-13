Вячеслав Володин пригласил россиян посетить Госдуму на фоне ограничений из-за COVID

Политика

В скором времени Госдума полностью вернется к обычному формату работы, но пока существующие ограничения в нижней палате парламента, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, по-прежнему доставляют некоторые неудобства.

Например, ранее, до пандемии, Государственную Думу ежегодно посещали до 10 тысяч человек, желающих ознакомиться с ее работой. Однако сейчас доступ в здание для обычных граждан закрыт, и, вероятнее всего, экскурсии в ГД возобновят в последнюю очередь.

«Понимая это, мы предлагаем всем воспользоваться виртуальной экскурсией, которая доступна с сегодняшнего дня на сайте Госдумы», – написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин.