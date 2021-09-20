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Политика
Вячеслав Володин объяснил результаты «Единой России» на выборах
20 сентября, 2021 13:57
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Youtube / ГТРК Саратов
Партия «Единая Россия» получила высокий результат на голосовании за кандидатов в Госдуму благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин.
«Высокий результат »Единой России« обусловлен поддержкой Владимира Владимировича Путина», - сообщил он.
При этом он считает, что прошедшая избирательная кампания была одной из «самых конкурентных за последнее время», передаёт «ТАСС».
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