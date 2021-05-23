Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Вводить или не вводить: на саммите ЕС обсудят новые санкции для России

Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 08:58
1 мин
Кирилл Савушкин
23 мая, 2021 08:58
1 мин
Zheng Huansong/XinHua/Globallookpress
Zheng Huansong/XinHua/Globallookpress

Лидеры стран ЕС соберутся вместе вновь, чтобы поговорить о России и о том, что с ней делать. Возможно введение новых санкций, включая экономические.

О планах на саммит Евросоюза рассказала заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова. Новым поводом для беспокойства, грозящего вылиться в санкции в отношении РФ, стали обвинения в причастности ГРУ к взрывам в чешской Врбетице.

«Законные требования Европейского Союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных и кибер-атак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений», — приводит слова еврочиновника РБК.

Несмотря на растущую напряженность, в ЕС по-прежнему заявляют о желании избежать конфронтации с Россией. В частности, об этом 10 мая заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель.

Поделиться
ТЕГИ
Санкции
Евросоюз
Саммит
Жозеп Боррель
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!