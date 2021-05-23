Вводить или не вводить: на саммите ЕС обсудят новые санкции для России

Политика

Лидеры стран ЕС соберутся вместе вновь, чтобы поговорить о России и о том, что с ней делать. Возможно введение новых санкций, включая экономические.

О планах на саммит Евросоюза рассказала заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова. Новым поводом для беспокойства, грозящего вылиться в санкции в отношении РФ, стали обвинения в причастности ГРУ к взрывам в чешской Врбетице.

«Законные требования Европейского Союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных и кибер-атак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений», — приводит слова еврочиновника РБК.

Несмотря на растущую напряженность, в ЕС по-прежнему заявляют о желании избежать конфронтации с Россией. В частности, об этом 10 мая заявил главный дипломат Европы Жозеп Боррель.