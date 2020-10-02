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Введённые Беларусью против ЕС санкции будут действовать и в России

Антон Мельников
2 октября, 2020 19:48
1 мин
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Youtube / Ministry of Foreign Affairs of Russia

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что санкции со стороны ЕС против официальных лиц Беларуси - попытка оказать давление на белорусские власти. По её словам ответные санкции Беларуси будут действовать и в России.

«Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны… Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации,— заявила Захарова.

Напомним, санкции против белорусских чиновников были введены Евросоюзом «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране». В список попали 40 человек, однако в нём нет Александр Лукашенко, передает «Коммерсантъ».

темы
санкции
Беларусь
Мария Захарова
МИД РФ
1 мин
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