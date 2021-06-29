Вторая страна в Европе решила «поступить» с белорусской оппозицией «по образцу Литвы»
В столице Чехии будет создано представительство белорусской оппозиции. Такое решение принято правительством страны и президентом республики Милошем Земаном.
Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Чехии Якоб Кулганек, чешские власти «договорились подготовить организацию представительства белорусской оппозиции в Праге - по образцу Литвы».
Страна оказывает и будет оказывать оппозиции «однозначную поддержку».
В июне Чехию посещала лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. На той встрече ей было предложено открыть представительство оппозиции в Праге.
Тихановская участвовала в выборах главы Беларуси 9 августа 2020 года. Она не признала официальные итоги голосования и уехала из страны с началом массовых акций протеста. Оппозиционерка проводила встречи с политиками других стран, предлагая расширять санкции в отношении республики.
Ранее Тихановская обратилась к действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко с предложением.