Вся власть президенту? В Киргизии проходит голосование по изменению конституции страны

Политика

Сегодня, 11 апреля, в Киргизии проходит референдум о внесении изменений в конституцию страны и выборы в местные органы власти. На территории республики открыты 2483 избирательных участка, они будут работать с 08.00 до 20.00 местного времени.

«Еще 48 участков открылись в 28 государствах. Больше всего - в России: пять - в Москве и по одному - в Тюмени, Сургуте, Южно-Сахалинске, Якутске, Иркутске, Красноярске, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске», - рассказали ТАСС в информационном отделе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее 30% из 3,6 млн граждан страны, внесенных в списки избирателей. Что касается региональных выборов, то там порога явки не существует.