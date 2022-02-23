Встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным признали невозможной
Раньше встреча для диалога президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина была возможной, при соблюдении ряда условий. Нынешняя ситуация сделала проведение такой встречи невозможным. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Ранее совместный саммит Байдену и Путину предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. Обе стороны инициативу Макрона поддержали, при этом США предъявили условие – саммит может состояться, если РФ не «вторгнется» в Украину.
Атталь напомнил, что для встречи Байдена и Путина было озвучено два условия – хорошая подготовка встречи и невторжение РФ.
«Однако Россия создала условия для вторжения, поэтому в такой ситуации саммит провести нельзя», - приводит слова представителя французского кабмина РИА «Новости».