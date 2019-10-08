«Встречи с Путиным превратились в ритуал»

До конца текущего года Москву должен посетить президент Сербии Александр Вучич, где он встретится с Владимиром Путиным. Центральный вопрос, который включён в повестку переговоров, — это ситуация в крае Косово и Метохия (КиМ). Об этом стало известно по итогам телефонных переговоров двух лидеров.

«Путин сказал Вучичу, что наблюдает за его действиями и хорошо понимает, что Сербия находится в трудном положении, а также то, что он готов помочь», — заявила администрация президента Сербии. Кремль о телефонных переговорах с Вучичем ничего не сообщил

На протяжении 20 лет Белград не контролирует ситуацию в КиМ, который является колыбелью сербской государственности. Формально Сербия продолжает считать край своей суверенной территорией. В 2008 году албанские сепаратисты объявили Косово независимым государством. Этот статус поддержали практически все западные страны. Приштину не признают Россия, Китай, Индия, Израиль, Испания и Греция.

Размен территориями

Президент Сербии позвонил Путину после прошедших в Косове досрочных парламентских выборов. Победу на них одержали оппозиционные политические силы — более 25% голосов набрали движение «Самоопределение» Альбина Курти и Демократический союз (Демократическая лига) бывшего премьер-министра Исы Мустафы (2014-2017).

Демократическая партия президента Хашима Тачи получила 21% голосов, а «Альянс за будущее Косова» недавнего премьера Рамуша Харадиная (2017-2019) — более 12%. Подобные перемены однозначно приведут к смене действующего правительства и корректировке политического курса.

Как прогнозируют эксперты, кресло премьера частично признанной республики может занять Альбин Курти. Его политическую позицию можно охарактеризовать как ультранационалистическую. Он выступают за дальнейшее сближение с Албанией и Западом, категорически отвергая так называемый план размена территориями, который обсуждал Вучич с Тачи летом прошлого года.

Напомним, что этот план является одним из способов урегулирования косовского кризиса. Данная формула предполагает переход северных муниципалитетов КиМ, где компактно проживают сербы, под контроль Белграда. Остальная часть территории Косова признаётся за косоварами

План размена территориями вызвал массовые протесты как в Белграде, так и в Приштине. Принятие документа было воспринято оппозицией и частью граждан как сдача интересов по косовскому вопросу. В Сербии небезосновательно считают, что размен территориями в итоге приведёт к официальному признанию Приштины, то есть Белград полностью откажется от претензий на КиМ.

Вучич аргументировал свой взгляд необходимостью защиты этнических сербов, которые находятся в дискриминационном положении. По примерным данным (официальная перепись населения в Косове не происходила с 1990-х годов), в самопровозглашённой республике проживают более 2 миллионов человек, из них 120 тысяч сербов.

Сербские депутаты включены в парламентскую систему Косова, но никакого влияния на ситуацию в крае не оказывают. Из 120 мандатов в местной Скупщине сербы имеют квоту на 10. Их интересы представляет подконтрольная Вучичу партия «Сербский список».

Подход Вучича (при всей его циничности) отражает реальное положение дел в КиМ и снимает с Сербии очень важный барьер на пути вступления в ЕС. Брюссель продолжает требовать от Белграда примирения (де-факто признания) с проалбанскими властями в Косове

Однако после массовых протестов в стране Вучич дал заднюю. Президент и его сторонники стали говорить, что план размена территориями был воспринят неадекватно. Дескать, Белград не собирается отказываться от борьбы за Косово и не намерен признавать Приштину.

Хашим Тачи, который предварительно поддержал идею Вучича, также уступил под шквалом критики. Скорее всего, определённую роль сыграла позиция западных держав. Например, Германия выступила против размена территориями, не предложив иного компромиссного варианта урегулирования кризиса.

«Встречи с Путиным превратились в ритуал»

Источник «Русской Планеты», близкий к руководству Сербии, сообщил, что в Белграде (как ни странно) ожидают потепления отношений с Приштиной, рассматривая в качестве наиболее вероятного премьер-министра фигуру Альбина Курти.

Сербских властей привлекает в нём тот факт, что он не участвовал в боевых действиях во второй половине в 1990-х годов (почти все косоварские политики — бывшие полевые командиры «Армии освобождения Косова») и не замешан в расправах над гражданским населением.

«Безусловно, Курти, как и остальные представители сепаратистов, является албанским националистом. Однако диалог с Приштиной вести необходимою. И Курти воспринимается как человек, который может пойти на компромисс, в том числе по территориальным вопросам. Правда, очень многое на этом направлении будет зависеть от позиции западных государств», — пояснил собеседник нашего издания

По его словам, в столице РФ Вучич намерен «сверить часы» с хозяином Кремля: «Москва скептично относится к плану размена территориями, не в её интересах поддерживать евроинтеграцию Сербии. Поэтому встречи с Путиным давно превратились в некий ритуал, который необходим для демонстрации тёплых отношений с Путиным, пользующимся большим авторитетом в Сербии».

На сегодняшний день в сербском обществе и политической элите нет единого подхода к урегулированию ситуации в Косове. Силы, которые ведут дискуссию можно разделить на три условных лагеря.

Первый — проправительственный — разделяет точку зрения Вучича. Политика президента воспринимается как цепочка болезненных, тяжёлых, но нужных для страны решений. Сторонники Вучича апеллируют к тому, что Сербия — органическая часть Европы и потому нет никакой разумной альтернативы интеграции в ЕС.

«Сербы хотят жить хорошо. Они выстрадали право на комфортные и достойные социально-экономические условия. Вступление в Евросоюз даёт шанс на воплощение этой мечты. Мы понимаем, что в ЕС нас не ждут с распростёртыми объятиями, и хорошая жизнь наступит не сразу, но иного пути нет. Вучич — олицетворение подобных ожиданий», — пояснил РП источник

Второй лагерь в Сербии представлен ультраправыми силами, выступающими на максимально возможное сближение с Россией, вплоть до вступления в ЕАЭС, ОДКБ или вхождения в состав Российской Федерации. Однако реализации подобных планов препятствует позиция Запада и самой Москвы, которая не выражает желания брать Сербию под столь плотную опеку.

Кроме того, между Россией и Сербией отсутствует транспортный коридор. Страны-члены НАТО могут без труда заблокировать авиационное и железнодорожное сообщение с Белградом, а потеря Черногории в середине 2000-х годов (с 2018 года она входит в альянс) лишило страну выхода к морю.

Сербия находится в транспортной изоляции, и в экстренной ситуации РФ не сможет оказать ей масштабную военную и экономическую помощь. Эту реальность невозможно игнорировать даже будучи самым горячим патриотом «славянского братства». Тем не менее, лозунги союза с Россией и реванша за унижения перед Западом весьма популярны в сербском обществе

Третий менее многочисленный лагерь в Сербии представлен прозападными силами, выступающими за политику покаяния. Его сторонники призывают полностью пересмотреть историю Югославии, признать вину за «военные преступления» 1990-х годов, включая «геноцид в Сребренице» и отказаться от претензий на территорию КиМ. Национальное покаяние и установление дипотношений с Приштиной избавит сербов от «исторического бремени» и снимет препятствия в сфере евроинтеграции.

Какой путь выберут сербы? На сегодняшний день страна движется в основном в фарватере, который задаёт Вучич. Весьма показательна та трансформация, которую прошёл президент Сербии за минувшие 20 лет, превратившись из националиста (на заре политической карьеры) в вполне либерального прозападного госдеятеля.