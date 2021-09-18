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Политика
Встреча Владимира Путина с Джо Байденом обошлась в 10 млн долларов
18 сентября, 2021 12:06
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Youtube / TODAY
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, который прошел в Женева в июне, стоил Швейцарии порядка 10 млн долларов. Об этом рассказал представитель руководства женевского кантона Эммануэль Куэно.
При этом он отметил, что озвученная сумма не окончательна и может увеличиться еще на 10-15%.
Затраченные средства пошли на работу полиции, привлечение сотрудников служб безопасности из других регионов и их проживание, компенсации предприятиям, которые находились в периметре безопасности саммита и не могли работать и другие нужды, передаёт Znak.com.
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