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Политика
Вставший на ноги Дональд Трамп отказался ругаться с оппонентом в Сети
8 октября, 2020 16:16
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Flickr
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от дебатов в онлайн-формате со своим оппонентом от демократов Джо Байденом.
«Я не буду в этом участвовать и тратить на это время», - заявил президент, в ходе своего общения с журналистами телеканала Fox Business.
Ранее в агентстве Associated Press рассказали, ссылаясь на Комиссию по президентским дебатам, о том, что в связи с выявленным у Трампа коронавирусом грядущие дебаты пройдут в в виртуальном формате.
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