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Вставший на ноги Дональд Трамп отказался ругаться с оппонентом в Сети

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 16:16
1 мин
Photo
Flickr

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от дебатов в онлайн-формате со своим оппонентом от демократов Джо Байденом.

«Я не буду в этом участвовать и тратить на это время», - заявил президент, в ходе своего общения с журналистами телеканала Fox Business.

Ранее в агентстве Associated Press рассказали, ссылаясь на Комиссию по президентским дебатам, о том, что в связи с выявленным у Трампа коронавирусом грядущие дебаты пройдут в в виртуальном формате.

темы
Дональд Трамп
коронавирус
дебаты
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