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Политика
Вспомнить все: у Михаила Саакашвили проблемы с памятью
19 декабря, 2021 16:15
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Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look press
У бывшего президента Грузии появились проблемы с памятью. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины и возлюбленная политика Елизавета Ясько.
Сейчас Саакашвили проходит курс лечения в военном госпитале Гори после голодовки. По мнению консилиума врачей, на нем сильно сказался длительный отказ от еды.
Ясько рассказала, что Саакашвили в тюрьме приобрел неврологические заболевания, которые влияют на работу головного мозга. Это проявляется в координации движений и проблем с памятью, пишет «РИА Новости».
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