Вслед за тремя Борисами Вишневскими в Петербурге появились три кандидатки Дмитриевы
В Санкт-Петербурге за несколько дней до выборов обнаружены новые «клоны». Как оказалось, на выборы в Государственную Думу идут не только три Бориса Вишневских, но и три Дмитриевых.
Правда, в отличие от вышеупомянутого зампреда «Яблока», оппоненты которого специально сменили не только свои имена, но и внешность, чтобы «украсть» голоса настоящего Бориса Вишневского, Дмитриевы оказались совершенно разными. Тем не менее, интернет-пользователи обратили внимание на то, что по Юго-Восточному одномандатному округу идут Дмитриева Оксана Генриховна от «Партии Роста», Дмитрия Оксана Владимировна, выдвинутая «Гражданской силой» и Дмитриева Олеся Михайловна от партии «Зеленые».
Ранее стало известно, что Комитет по охране памятников Петербурга стал вставлять «палки в колёса» Вишневскому.