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В петербургском аэропорту «Пулково» прошла акция «Навальных много. Всех не пересажаешь!». Активисты надели маски с изображением оппозиционера Алексея Навального, который сегодня возвращается в Россию после лечения в берлинской клинике «Шарите».

По данным телеграм-канала «ПЬЯTNIЦА», в поддержку политика выступили не менее пяти человек.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске. Навальный два дня провел в омской больнице, затем его перевезли в Берлин. До 7 сентября политик находился в коме. Военные токсикологи установили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок».

Последние пять месяцев политик проходил лечение в Германии. 17 января около 20 часов (мск) оппозиционер приземлится в московском «Внуково».