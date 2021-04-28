Всего два документа осталось до интеграции России и Беларуси

Политика

Власти Беларуси передали Москве 26 завизированных «дорожных карт»* по интеграции с Россией. Осталось подготовить еще два документа. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

«23 апреля мы (власти Беларуси – прим.) передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ», - сообщил премьер.

Он отметил, что на отраслевые ведомства потратили много сил на разработку документов. При этом работа над пакетом интеграционных документов продолжается.

«В работе остаются две союзные программы», - приводит слова премьера «Интерфакс».

*Дородной картой в политике называется некоторый план действий по достижению какой-либо цели, в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу. Построение подобных карт позволяет увязать воедино видение, стратегию и планы, а также выстроить основные шаги во времени.