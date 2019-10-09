«Всегда мы вместе. ГДР и Советский Союз!»

Целое поколение людей лишь понаслышке знает, что до начала 90-х годов в Европе были две Германии: Западная – ФРГ и Восточная – ГДР, образованная в октябре 1949-го – 40 лет назад. Всю виду за гитлеризм и его зверства Советский Союз свалил на западных немцев. Мол, там живут бывшие вояки вермахта и СС, которые ненавидят СССР.

Это было отчасти верно. В ГДР же политическую элиту составляли в основном борцы против фашизма. Однако и там жили те, кто служил Гитлеру. К примеру, генерал-майор Отто Корфес, кавалер Рыцарского креста, сдавшийся в плен в январе 1943 года под Сталинградом. Потом он вернулся на родину, жил в советской зоне оккупации. Вступил в Национал-демократическую партию и поступил на службу Казарменную народную полицию, которая стала предтечей народной армии ГДР.

Более известен генерал-фельдмаршал Фридрих фон Паулюс, командующий 6-й армией, капитулировавшей под Сталинградом. После более чем десятилетнего плена в СССР, его отпустили на родину. Он приехал в ГДР, где ему предоставили виллу в элитном районе Дрездена, автомобиль, приставили адъютанта. Паулюс даже имел право носить личное оружие.

За все блага бывший нацист расплачивался громкими словами: он обличал «агрессивную политику Бонна», хвалил социализм. И - читал лекции о военном искусстве офицерам армии ГДР. Скончался Паулюс в январе 1957 года, за несколько дней 14-й годовщины гибели его армии под Сталинградом…

Обе Германии враждовали друг с другом, хотя по обе стороны границы жили родственники, друзья. Иногда им разрешали встречаться. Порой немцы из ГДР убегали в ФРГ или в Западный Берлин – город в ту пору был разделен высокой стеной. В 1990 году она рухнула и погребла под своими обломками социалистическую Германию.

ГДР, которая была витриной социализма, исчезла так быстро, словно ее существование было миражом. Причем, катастрофа наступила вскоре после 40-летнего юбилея республики. И ведь не была она бедной, несчастной. Наоборот, небольшая страна добилась немалых успехов: занимала шестое место в Европе по уровню производства промышленной продукции. И была на первых позициях в мире по машиностроению, электротехнике и электронике, оптике, приборостроению.

Но пришло время обрушения коммунистических режимов. В былые времена, когда сильный Советский Союз внушал страх, Москве не посмели бы перечить. Но СССР сильно ослаб и сам уже дышал на ладан. Кремль лишь с грустью наблюдал, как превращается в прах система, которая возводилась и укреплялась многие десятилетия и считалась непоколебимой…

Однако далеко не все в ГДР были довольны поглощением их страны Западной Германией. По мнению историка Бригитты Квек, события того времени года очень напоминали будущий украинский майдан. Телевидение показывало, как тысячи молодых немцев ломают Берлинскую стену. Но это был кураж! Никто не спрашивал, чего хотят жители 18-миллионной страны. Да, восточные немцы мечтали о свободе мысли и передвижений, хотели «более хорошего социализма». Однако они с трудом представляли себе, как выглядит капитализм, тем более, как жить в нем. Западная Германия, по сути, вторглась в Восточную Германию и захватила ее. Это был «аншлюс» ХХ века и говорить о его легитимности не приходится.

По мнению многих историков и политиков, объединенная Германия появилась на свет в результате поспешных «родов». Федеральный канцлер ФРГ Гельмут Коль отчаянно спешил, боясь, что генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева могут сместить, и ему на смену придет более радикальный политик. Тогда в действие могли быть введены советские войска, расквартированные в ГДР.

Однако Коль тревожился напрасно - Михаил Сергеевич и не думал спасать ГДР. Тем более, под ним самим уже шатался стул…

В октябре 1989 года на праздновании 40-летия ГДР Горбачев пылко облобызал генерального секретаря Социалистической единой партии Германии Эриха Хонеккера. Позже это назвали «поцелуем Иуды», ибо спустя полторы недели на пленуме партии Хонеккер был снят с поста и начался процесс, который окрестили «обрушением стены»…

Немцы ГДР были близки жителям СССР. Пропаганда, трубившая о дружбе между двумя народами, была недалека от истины. Мы знали о том, что происходит в этой стране. В Советский Союз едва ли не каждый день приезжали гости из ГДР. Да и немцы часто принимали наши делегации.

Теперь – о том, что всплыло в памяти…

Пионеры-тельмановцы в синих галстуках из ГДР были лучшими друзьями советских пионеров в красных галстуках. Они вместе отдыхали в «Артеке». Когда-то носила синий галстук и нынешний канцлер Германии Ангела Меркель - в девичестве Каснер. Потом она вступила в Союз свободной немецкой молодежи – аналог советского комсомола. Стала студенткой физического факультета Лейпцигского университета имени Карла Маркса. И успешно его окончила.

Фамилию Меркель Ангеле «подарил» ее первый муж, с которым, она, между прочим, познакомилась во время поездки в СССР. Кстати, в нашей стране шустрая, быстроглазая девчонка бывала не раз, даже мечтала объездить весь Союз – с запада на восток. Меркель неплохо говорила по-русски и, может, пыталась что-то вспомнить во время встреч с президентом РФ Владимиром Путиным …

Многие советские парни служили в Группе советских войск в Германии, и это было несравненно лучше, чем прозябание на холодном Севере или мучение в знойном Таджикистане. В ГДР были хорошая еда, шнапс, белокурые девушки. Некоторые отчаянные служивые даже умудрялись смотаться в буржуазный Западный Берлин за шмотками. После демобилизации они и туристы привозили из ГДР конфеты, жвачку, чулки из дедерона, джинсы, пластинки с записями «битлов», часы Ruhla, фотоаппараты. «Трофеи» укладывались в огромные чемоданы Gross Deutschland, которые прозвали «Смерть носильщикам»…

Помню, с каким упоением смотрели семейную спортивную телепередачу «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» Как мы болели – почти как за своих! – за симпатяг-фигуристок: Габи Зейферт и Катарину Витт. Футбольные команды из ГДР – «Магдебург», берлинское «Динамо», «Локомотив» из Лейпцига - слыли дерзкими и сильными, а матчи сборных СССР и ГДР проходили в постоянной «рубке». Кстати, именно немцы преградила нашим путь к золотым медалям Олимпиады-80 в Москве, обыграв их в полуфинале.

Фильмы киностудии ДЕФА не были шедеврами, но порой встречались неплохие детективы. Запомнились увлекательные ленты про индейцев: «Сыновья Большой Медведицы», «Чингачгук - Большой Змей», «След Сокола». В главной роли блситал красавец-югослав Гойко Митич, от вида которого женщины млели.

На дорогах СССР встречалась диковинная гэдээровская легковушка Тrabant («Спутник»), в котором внешние панели были сделаны из органического пластика – дуропласта. Конечно, машина была хрупкой и после более или менее серьезной аварии автомобиль – его иронически прозвали «Мерседес Ульбрихта» (глава ГДР до 1971 года) можно было выбрасывать на свалку. Тrabant был в прямом смысле слова по вкусу свиньям, которые с аппетитом сгрызали его панели. Да-да, такие случаи бывали…

Разбуженная память не унимается, подбрасывает все новые и новые сюжеты. Они долго хранились в памяти, заваленные другими воспоминаниями. И вот пришел их черед…

В Москве, на Ленинском проспекте работал магазин «Лейпциг», который был филиалом ГУМа. Там выстраивались несметные, нервные очереди за вещами, сделанными в ГДР: косметикой фирмы «Флорена», кожаными сумками, плащами, сервизами «Мадонна», покрывалами, изделиями для детей.

В московском «Детском мире» продавались конструкторы и железная дорога из ГДР, которая была голубой мечтой советских ребятишек. Она была лакированная, блестящая, с дистанционным управлением. В ней были замечательные электровозы, вагоны, стрелки, переезды, семафоры, вокзалы, дома, мосты…

В СССР на нескольких языках выходил журнал «Спутник» - о жизни в СССР. Там был раздел знакомств, по которому можно было начать переписку с парнями и девчонками из социалистических стран. Я познакомился с симпатичной Бригиттой из Коттбуса. Мы долго переписывались, причем, я корябал по-немецки, но потом ниточка разорвалась. Почему? Не знаю. Наверное, мы повзрослели…

Эх, Германия, Германия! Ты была почти наша, советская. И эту песню мы пели дружно, от всей души…

Нас ведут одни пути-дороги!

Так народы наши говорят.

Клич звенит от Одера до Волги:

«Дай мне руку, друг мой, Kamerad!»



Дружба – Freundschaft! Дружба – Freundschaft!

Единство помыслов и чувств и нерушимость братских уз!

Навеки Дружба – Freundschaft! Дружба – Freundschaft!

Всегда мы вместе, всегда мы вместе, ГДР и Советский Союз!..

В 1990 году началась новая оккупация Германии, на этот раз не чужими, а своими же соотечественниками. Алчные «западники» за бесценок скупали заводы, фабрики. В их руки попало 85 процентов всей промышленности ГДР. И ошеломленные восточные немцы стали в своей стране изгоями. Многие с ностальгией вспоминали социализм, который не был столь изобильным, однако дарил множество льгот. Новая жизнь не без оснований показалась им более жесткой и прагматичной. Началась безработица, о которой во времена социализма восточные немцы и не слыхивали…

Быстро была распущена армия ГДР – вторая по мощности среди стран Варшавского блока. Военнослужащие увольнялись с незначительными, а порой и жалкими пенсиями. Поспешно демонтировалась вся социалистическая система, при которой хозяева были вынуждены уступать все престижные места напористым «гостям»

Многие восточные немцы до сих пор испытывают «остальгию» по прошлому. Это проявляется в стремлении приобрести товары с брендом: Нergestellt in der DDR. Немцы охотно покупают шампанское «Красная шапочка», горчицу из Баутцена, ClubCola (аналог Coca-Cola), огурчики из Шпревальда.

В группе советских войск в Германии (ГСВГ), в разное время находилось от полутора миллионов до 340 тысяч военнослужащих. На вооружении группы имелось более четырех тысяч танков, около трех с половиной тысяч артиллерийских систем, множество вертолетов и самолетов. На вооружении ГСВГ находились тактические ракетные комплексы «Точка» и свыше тридцати объектов с тактическим ядерным оружием. Этого было достаточно, чтобы стереть с лица земли всю Европу.

Штаб группы советских войск располагался в поселке Вюнсдорф – эта территория была закрыта для граждан ГДР. Это был, по сути, русский город – в нем находилось 2700 немцев и более 50-ти тысяч советских военнослужащих и членов их семей. Группе принадлежали 777 военных городков, на ее балансе числились более 36-ти тысяч зданий. Во многих случаях для размещения советских войск использовались казармы и другие помещения, ранее принадлежавшие вермахту. Всего в ГСВГ за время ее существования прошли службу восемь с половиной миллионов граждан СССР.

После объединения ФРГ и ГДР, вывод советских войск из Германии стал неизбежен. На восток, как и в 1945 году, потянулись эшелоны с людьми, амуницией и вещами. Кстати, большое количество вооружения и военной техники «исчезло» в пути и позже обнаружилось в странах третьего мира…

Советские воины возвращались на родину не с улыбками и веселыми песнями, а пребывая в грустной задумчивости - ведь на родине их не ждали. А ведь Горбачев имел полное право потребовать у Запада солидную компенсацию за уход из Германии! Но он, увлеченный идеями толерантности, напрочь «забыл» о сотнях тысячах людях в погонах и их семьях…

Вывод войск продолжался до 31 августа 1994 года. Прощальный парад состоялся в берлинском Трептов-парке с участием президента России Бориса Ельцина и канцлера Германии Гельмута Коля. Немец сиял от радости. По лицу русского бродила виноватая улыбка…