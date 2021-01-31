Все станции метро Москвы работают в обычном режиме

Политика

В Москве к вечеру 31 января все станции метро работают в штатном режиме, сообщили в подземке.

Ранее было объявлено, что с утра воскресенья несколько центральных станций будут временно закрыты. Чуть позже попили сообщения о закрытии еще нескольких станций «оранжевой» и «красной» веток, пишет Московский комсомолец.

Кроме того, в центре города были введены ограничения для пешеходов в связи с несанкционированными акциями, сообщает Московский комсомолец.