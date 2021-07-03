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Политика
Все по нашему обоюдному согласию. Владимир Жириновский опроверг слухи о ссоре со своим сыном
3 июля, 2021 18:48
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State Duma Russia/Global Look Press
Владимир Жириновский рассказал, почему его сын Игорь Лебедев покинул партию. Ранее сообщалось, что он поссорился с однопартийцами Михаилом Дегтяревым и Василием Власовым.
Однако лидер ЛДПР опровергнул эту информацию и рассказал, что его сын будет заниматься другой деятельностью.
«Отставки Лебедева абсолютно никакой нет. Все по нашему обоюдному согласию», - сказал Жириновский.
Ранее сообщалось, что на думских выборах в сентябре этого года список ЛДПР возглавит Владимир Жириновский, пишет ФАН.
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