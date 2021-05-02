Все ближе к границе. Шведские журналисты назвали договор страны с НАТО позором

Политика

Шведское издание Proletären достаточно жестко раскритиковало чиновников страны за сотрудничество с военными НАТО и помощь в перемещении к границам России. Журналист назвал договор с Альянсом позором.

«Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией», - написал автор.

В статье отмечается, что США пытаются взять Россию в кольцо. При этом НАТО продолжает расширение на восток и с каждым разом всё ближе перемещается к России. В издании считают, что настоящим агрессором являются США и НАТО, пишут РИА «Новости».