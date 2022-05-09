«Вроде обошлось»: О чем не сказал Владимир Путин на параде
Президент РФ Владимир Путин не оправдал одно и главных опасений последних недель – массовую мобилизацию или полномасштабную войну с Украиной глава государства не объявил.
Напомним, незадолго до 9 мая в СМИ начали появляться сообщения о том, что конфликт России с Украиной может перейти в другую плоскость. Эксперты полагали, что руководство РФ может объявить полномасштабную войну вместо так называемой «специальной операции». Не исключался вариант массовой мобилизации россиян для участия в боях. Ожидалось, что объявить об этом глава РФ мог во время парада Победы. Ничего подобного в своей речи Путин не сказал.
«Ладно, пока вроде обошлось без смертоубийства, мобилизации и атомной войны», - отметила по этому поводу политолог Екатерина Шульман (объявлена иноагентом) в своём Telegram-канале.