Время быть лучше: коммунисты требуют освободить россиян от налогов

Политика

Коммунисты требуют освободить россиян от налогов, кредитов и вдвое увеличить прожиточный минимум. С таким обращением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе отчета ЦК на 18-м съезде партии. Он сообщил, что партия обратилась к российскому правительству с рядом требованием, в условиях пандемии и нарастающего кризиса.

«Временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам», - сказал Зюганов.

При этом Зюганов предлагает осуществить компенсационные выплаты россиянам, которые потеряли работу. Лидер КПРФ требует отказаться от пенсионной реформы и увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей, пишет ИА REGNUM.