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Политика

«Времена такие». Политолог советует российской оппозиции уезжать из России

Сергей Михневич
1 мая, 2021 11:50
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 11:50
1 мин
Pixabay
Pixabay

Россия и США идут к разрыву дипломатических отношений, заявил украинский политолог Андрей Головачев.

Он считает, что сегодня можно говорить о том, что сегодня снова опустился «железный занавес». «Даже во времена Холодной войны-1 отношения между СССР и США не опускались так низко», - отметил он.

По мнению Головачева, это говорит практически на официальное начало «Холодной войны-2». Страны не просто не уважают друг друга, а презирают.

При этом Головачев намекает, что США и Россия будут мериться силами на территории Украины. Как результат - это приведет к усилению давления на оппозицию как в России, так и на Украине, пишет «Московский комсомолец».

«И да, искренний совет российским оппозиционерам: у вас отныне есть только два пути: либо быстро сматываться из России, либо готовиться составить компанию Навальному. Времена такие!» - говорит эксперт.

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