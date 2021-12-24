Новости – Политика
Политика
Враги Лукашенко должны сидеть: белорусский суд отказался менять вердикт Марии Колесниковой и Максиму Знаку
24 декабря, 2021 16:49
1 мин
1 мин
Youtube
В Беларуси Верховный суд отказался удовлетворять жалобу адвокатов и оставил в силе приговор оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме.
Суд принял решение не менять приговор, Колесникова по-прежнему приговорена к 11 годам колонии, Знак – к 10 годам, передаёт «Интерфакс».
Напомним, Колесникова стала членом Координационного совета белорусской оппозиции, который был образован после президентских выборов 2020 года в ходе которых, по подсчётам ЦИК республики, победил Александр Лукашенко. Знак также был членом и юристом Координационного совета.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости