Врачи заявили о склонностях к суициду из-за коронавируса

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Минздрав Омской области сообщил, что у больных коронавирусом повышается склонность к самоубийству. Это происходит из-за нарушений в работе мозга.

«Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», — сообщили в региональном ведомстве.

Так Минздрав прокомментировал недавнее самоубийство, которое совершил один из пациентов с коронавирусом в больнице Омска.

Ранее в Новосибирске правоохранители дважды сообщали о суициде мужчин, которые также были заражены COVID-19.

«РБК» напоминает, что в августе 2020 года директор Всемирной организации здравоохранения сообщал о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей. Глава организации заявлял, что суицидальные наклонности связаны не с физиологическими изменениями в мозге, а с высоким уровнем стресса и тревоги.